В Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети
Повітряні сили ЗСУ попереджає Одесу про російську ракету
Російська терористична армія вдарила по Одесі. У місті здійнявся стовп диму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.
«Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза балістики!», – наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 2 липня Росія атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження.
Читайте також: