Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети
фото: соцмережі

Повітряні сили ЗСУ попереджає Одесу про російську ракету

Російська терористична армія вдарила по Одесі. У місті здійнявся стовп диму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

«Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза балістики!», – наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 2 липня Росія атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження.

Читайте також:

Теги: Одеса російська ракета вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві виникло багато пожеж через російські атаки
Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: знищено частину будинку
17 червня, 04:16
Росія атакує Київ
Київ атакують «шахеди»: у столиці виникли пожежі (оновлено)
17 червня, 00:40
У Баку стався вибух на території кіностудії (відео)
У Баку стався вибух на території кіностудії (відео)
27 червня, 00:15
Київ досі продовжують атакувати «шахеди»
У Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (оновлено)
17 червня, 01:21
Чоловік жив на п'ятому поверсі будинку, у який влучили російські окупанти
Дивом вижив. Житель зруйнованого будинку у Києві розповів про свій порятунок (відео)
23 червня, 09:51
У кімнаті одного з номерів готелю на Хмельниччині, ймовірно, здетонувала граната
На Хмельниччині в готелі стався вибух: постраждав військовий і його дружина
1 липня, 17:16
На світлинах видно вибиті внаслідок атаки вікна на заводі
Липецька область: стало відомо, який завод атакували дрони
3 липня, 06:44
Рух транспорту на Житомирській трасі ускладнений
Під Житомиром на АЗС стався вибух (відео)
2 липня, 18:59
Трамп та Зеленський домовилися частіше зідзвонюватись і координувати спільні кроки й надалі
Атака на Україну, розмова Трампа та Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:03

Новини

В Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети
В Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети
В Одесі п’яний вандал розбив пам'ятники на кладовищі (фото)
В Одесі п’яний вандал розбив пам'ятники на кладовищі (фото)
Мазут з російських танкерів досягнув Одещини: екологи бʼють на сполох
Мазут з російських танкерів досягнув Одещини: екологи бʼють на сполох
Керівницю поштового відділення на Одещині звинувачують у привласненні майже 195 тис. грн бюджетних коштів
Керівницю поштового відділення на Одещині звинувачують у привласненні майже 195 тис. грн бюджетних коштів
В Одесі відзначають День української державності
В Одесі відзначають День української державності
Американські компанії отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів України
Американські компанії отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
14K
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6689
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
5049
З українських прилавків зникає популярна риба
4956
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua