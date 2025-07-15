В Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети

Повітряні сили ЗСУ попереджає Одесу про російську ракету

Російська терористична армія вдарила по Одесі. У місті здійнявся стовп диму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

«Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза балістики!», – наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 2 липня Росія атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження.