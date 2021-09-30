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    На Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці

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    У&nbsp;селі Пужайкове в Одеській області з'явився терорист, але копи знешкодили його&nbsp; - На Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці
    У селі Пужайкове в Одеській області з'явився терорист, але копи знешкодили його 
    фото: Нацполіція

    Правоохоронці намагалися вести перемовини зі стрільцем, але той кілька разів вистрілив у їхній бік

    В одному із сіл Одеської області чоловік влаштував стрілянину з обрізу мисливської рушниці. Правоохоронці намагалися вести перемовини зі стрільцем, але той кілька разів вистрілив у їхній бік. У відповідь поліцейські застосували вогнепальну зброю, повідомили у поліції Одеської області.

    Про стрілянину на вулиці села поліцейським повідомили місцеві жителі. Як зазначає видання «Думская», йдеться про село Пужайкове.

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    На Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці
    На Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці
    На Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці
    На Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці
    На Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці
    На Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці
    На Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці

    На місце події негайно вирушили дільничні офіцери, які на той час відпрацьовували власників зброї у сусідньому населеному пункті. На місці працювала слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці. Правоохоронці ввели в дію введена поліцейську спецоперацію «Грім».

    Під час перемовин з поліцейськими чоловік кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців. У відповідь правоохоронці застосували вогнепальну зброю.

    Через кілька хвилин чоловік зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів. А потім знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, пішов до будинку, де мешкає жінка з дітьми.

    Тоді працівники поліції знешкодили стрільця. За попередніми даними, від його дій ніхто не постраждав.

    Та на цьому робота правоохоронців не закінчилася. Поліцейські-вибухотехніки розрядили гранату РГД-5, яку загиблий чоловік затиснув у руці. Після цього поліцейські оголосили про завершення спецоперації «Грім».

    Наразі триває огляд місця події слідчо-оперативною групою. Тіло правопорушника буде направлене на експертизу.

    Теги: зброя вбивство Одещина поліція стрілянина
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    На Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці