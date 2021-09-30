На Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці

селі Пужайкове в Одеській області з'явився терорист, але копи знешкодили його

У селі Пужайкове в Одеській області з'явився терорист, але копи знешкодили його

Правоохоронці намагалися вести перемовини зі стрільцем, але той кілька разів вистрілив у їхній бік

В одному із сіл Одеської області чоловік влаштував стрілянину з обрізу мисливської рушниці. Правоохоронці намагалися вести перемовини зі стрільцем, але той кілька разів вистрілив у їхній бік. У відповідь поліцейські застосували вогнепальну зброю, повідомили у поліції Одеської області.

Про стрілянину на вулиці села поліцейським повідомили місцеві жителі. Як зазначає видання «Думская», йдеться про село Пужайкове.

На місце події негайно вирушили дільничні офіцери, які на той час відпрацьовували власників зброї у сусідньому населеному пункті. На місці працювала слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці. Правоохоронці ввели в дію введена поліцейську спецоперацію «Грім».

Під час перемовин з поліцейськими чоловік кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців. У відповідь правоохоронці застосували вогнепальну зброю.

Через кілька хвилин чоловік зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів. А потім знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, пішов до будинку, де мешкає жінка з дітьми.

Тоді працівники поліції знешкодили стрільця. За попередніми даними, від його дій ніхто не постраждав.

Та на цьому робота правоохоронців не закінчилася. Поліцейські-вибухотехніки розрядили гранату РГД-5, яку загиблий чоловік затиснув у руці. Після цього поліцейські оголосили про завершення спецоперації «Грім».

Наразі триває огляд місця події слідчо-оперативною групою. Тіло правопорушника буде направлене на експертизу.