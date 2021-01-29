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    Під Одесою рятувальники нагодували водіїв фур, що застрягли на Київській трасі

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    В Одеській області три дні вирувала непогода - Під Одесою рятувальники нагодували водіїв фур, що застрягли на Київській трасі
    В Одеській області три дні вирувала непогода
    Фото: Думская

    Вантажівкам заборонений рух по цьому автошляху через снігові замети

    Вранці співробітники ДСНС приготували у польовій кухні кашу і чай для водіїв вантажівок, які застрягли у снігових заметах на трасі Одеса – Київ.

    У регіональному відомстві повідомили, що на стоянці вантажівок, організованої у Любашівці, за гарячим харчуванням прийшли 150 автомобілістів.

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    Під Одесою рятувальники нагодували водіїв фур, що застрягли на Київській трасі
    Під Одесою рятувальники нагодували водіїв фур, що застрягли на Київській трасі
    Під Одесою рятувальники нагодували водіїв фур, що застрягли на Київській трасі

    Відзначимо, зараз на дорозі Одеса – Київ дозволений проїзд тільки легкових автомобілів. В автодорі попереджають, що на деяких ділянках можуть бути затори.

    Нагадаємо, що на трасі Одеса – Київ у снігових заметах застрягли 300 фур.

    Протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер. В Одеській та Миколаївській областях – надзвичайний сніг. Приріст сніжного покриву складає 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (III рівень небезпеки, червоний).

    В Україні станом на 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов через мокрий сніг, дощ та поривистий вітер знеструмлено 358 населених пунктів.

    Теги: Київ ДСНС Одеса рятувальники вітер
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