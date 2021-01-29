Під Одесою рятувальники нагодували водіїв фур, що застрягли на Київській трасі

В Одеській області три дні вирувала непогода

Вантажівкам заборонений рух по цьому автошляху через снігові замети

Вранці співробітники ДСНС приготували у польовій кухні кашу і чай для водіїв вантажівок, які застрягли у снігових заметах на трасі Одеса – Київ.

У регіональному відомстві повідомили, що на стоянці вантажівок, організованої у Любашівці, за гарячим харчуванням прийшли 150 автомобілістів.

Відзначимо, зараз на дорозі Одеса – Київ дозволений проїзд тільки легкових автомобілів. В автодорі попереджають, що на деяких ділянках можуть бути затори.

Нагадаємо, що на трасі Одеса – Київ у снігових заметах застрягли 300 фур.

Протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер. В Одеській та Миколаївській областях – надзвичайний сніг. Приріст сніжного покриву складає 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (III рівень небезпеки, червоний).

В Україні станом на 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов через мокрий сніг, дощ та поривистий вітер знеструмлено 358 населених пунктів.