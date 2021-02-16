Одеситів застерігають не вкладати гроші в незаконне будівництво

Згідно з Реєстром будівельної діяльності, на вул. Академіка Вільямса, 43 зареєстровано повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

15 січня 2021 року працівниками управління ДАБК Одеської міської ради під час виїзду за адресою: вул. Академіка Вільямса, 43 встановлено ведення підготовчих робіт.

На місці за цією адресою знесені наявні будівлі, встановлені огорожі зі збірних залізобетонних плит, здійснюється очищення та планування земельної ділянки, повідомляє офіційний сайт м. Одеса.

Також встановлено факт проведення будівельних робіт із влаштування пальового поля методом вдавлення паль у кількості близько 20 штук.

Згідно з Реєстром будівельної діяльності, на вул. Академіка Вільямса, 43 зареєстровано повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. За даними містобудівного кадастру Одеської міської ради, містобудівні умови і обмеження на проектування відсутні. Також відсутнє право на виконання будівельних робіт за цією адресою (згідно з Реєстром будівельної діяльності).

За інформацією, що міститься на інтернет-ресурсах, на зазначеній земельній ділянці планується будівництво 214-квартирного 2-секційного 16-поверхового ЖК «Юпітер». На цьому об'єкті відкрито продаж квартир.

З метою недопущення порушень вимог чинного містобудівного законодавства, 22 січня 2021 року управлінням ДАБК направлено лист до Київського відділу поліції ГУНП в Одеській області з метою вжиття відповідних заходів реагування.

Управління ДАБК Одеської міської ради попереджає одеситів – потенційних покупців – про небезпеку інвестування коштів у незаконний будівельний об'єкт.

Нагадаємо, одесит звів будівлю на території, що належить Одеській територіальній громаді, без жодних дозвільних документів на будівництво.