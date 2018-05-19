На Одещині затримали трьох чоловіків за вбивство літньої жінки

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Фото: Нацполіція Будинок загиблої після нападу

Зловмисники прийшли до потерпілої серед дня та задушили її, після чого почали шукати гроші та прикраси

Одеська поліція затримала трьох молодиків, які задушили 68-річну пенсіонерку у Білгород-Дністровську.

Як повідомили у прес-службі обласної поліції, після вбивства злодії забрали цінні речі жінки та зникли з місця події. За скоєне їм загрожує довічне ув’язнення.

«Загибла мешкала сама, інколи її відвідували родичі. Тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті виявили сусіди за місцем її мешкання. Вони ж і викликали поліцію. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 п.6 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисниками виявилися двоє жителів району та житель міста. Всі троє затримані за гарячими слідами та в порядку статті 208 КПК України.

Встановлено, що напад на самотню жінку організував 37-річний раніше судимий житель Білгород-Дністровського району. Він розповів своєму 18-річному односельчанину, який також має кримінальне минуле, що жінка вдома зберігає велику суму грошей і ювелірних виробів та запропонував її пограбувати. А той, у свою чергу, запропонував долучитися до «справи» своєму 17-річному знайомому.

«Зловмисники прийшли до потерпілої серед дня та задушили її, після чого почали шукати гроші та прикраси. Зрозумівши, що грошей у жінки немає, злодії забрали її срібні ювелірні прикраси, ТВ-тюнер та мобільний телефон і зникли з місця події», - додали у поліції.

Наразі затримані надають свідчення про скоєння даного злочину. Викрадені речі у них вилучені. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині поліцейські розкрили вбивство чоловіка.