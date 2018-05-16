На Одещині поліцейські розкрили вбивство чоловіка

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Тіло чоловіка пролежало в річці майже півроку

Позбавив життя, а потім викинув у пересихаючу річку подалі від людських очей 48-річного жителя с. Петрівка його односелець. Правоохоронці затримали зловмисника в одному із сіл району, де той переховувався. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Про те, що у водоймі в селі Петрівка виявлено тіло невпізнаного чоловіка з ознаками насильницької смерті та зв’язаними ногами, до чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції повідомив помічник дільничного офіцера поліції. За попереднім оглядом судово-медичного експерта було встановлено, що воно перебувало у воді приблизно 4 місяці, а смерть настала у зв’язку із заподіянням особі численних тілесних ушкоджень та черепно-мозкової травми, несумісної з життям.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу загиблого, ним виявився 48-річний житель цього ж села. Чоловік тимчасово проживав у будинку знайомих – 30-річної жінки та її 37-річного співмешканця, останній і позбавив життя квартиранта.

Як з’ясувалося, приблизно в перших числах січня 2018 року, під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла бійка, яка закінчилася втратою свідомості потерпілого. Кривдник переніс непритомного в іншу кімнату, а під ранок знайшов його мертвим. Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний намотав на ноги вбитого мотузку, відніс його за город і викинув у пересихаючу річку.

«Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння вбивств, а цього разу ще й переховувався. Однак, завдяки отриманій інформації від небайдужих громадян, впродовж декількох днів нам вдалося встановити місцезнаходження підозрюваного. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою», - розповів заступник начальника – начальник слідчого відділення Білгород-Дністровського відділу поліції Андрій Мащенко.