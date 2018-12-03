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    На Одещині завершено серію відбіркових ігор чемпіонату «Що? Де? Коли?»

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    На Одещині завершено серію відбіркових ігор чемпіонату «Що? Де? Коли?»

    Фінал відбудеться 16 грудня

    В Одеській області завершено відбіркові тури чемпіонату «Що? Де? Коли?» серед молодіжних команд. Серія ігор пройшла на півночі, півдні, а також у центрі регіону. Про це повідомили у департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

    «Загалом у трьох відбіркових іграх змагалися понад 300 учасників з різних куточків Одеської області віком від 14 до 35 років. Кількість команд від освітнього закладу або району не обмежувалася. Чемпіонат «Що? Де? Коли?» проводиться з метою розвитку логічного мислення та ерудиції, а також мотивації інтелектуального розвитку», — підкреслив директор департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.

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    На Одещині завершено серію відбіркових ігор чемпіонату «Що? Де? Коли?»
    На Одещині завершено серію відбіркових ігор чемпіонату «Що? Де? Коли?»
    На Одещині завершено серію відбіркових ігор чемпіонату «Що? Де? Коли?»
    На Одещині завершено серію відбіркових ігор чемпіонату «Що? Де? Коли?»
    На Одещині завершено серію відбіркових ігор чемпіонату «Що? Де? Коли?»



    Зазначимо, фінальна гра обласного чемпіонату «Що? Де? Коли?» відбудеться 16 грудня у місті Одеса. 

    Нагадаємо, чемпіонат області «Що? Де? Коли?» проводиться за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.
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