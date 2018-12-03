На Одещині завершено серію відбіркових ігор чемпіонату «Що? Де? Коли?»



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Фінал відбудеться 16 грудня

В Одеській області завершено відбіркові тури чемпіонату «Що? Де? Коли?» серед молодіжних команд. Серія ігор пройшла на півночі, півдні, а також у центрі регіону. Про це повідомили у департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

«Загалом у трьох відбіркових іграх змагалися понад 300 учасників з різних куточків Одеської області віком від 14 до 35 років. Кількість команд від освітнього закладу або району не обмежувалася. Чемпіонат «Що? Де? Коли?» проводиться з метою розвитку логічного мислення та ерудиції, а також мотивації інтелектуального розвитку», — підкреслив директор департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.

Зазначимо, фінальна гра обласного чемпіонату «Що? Де? Коли?» відбудеться 16 грудня у місті Одеса.Нагадаємо, чемпіонат області «Що? Де? Коли?» проводиться за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.