Перша країна ЄС почала робити Covid-щеплення дітям від 5 років

У країні не дочекалися схвалення Європейського агентства з лікарських засобів

У столиці Австрії Відні медики почали щепити від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Втім, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи, повідомляє wien.orf.at.

Маленьким пацієнтам вводитимуть меншу, ніж дорослим, дозу вакцини Pfizer. Її визначає на місці педіатр, зважаючи на фізичний стан та вагу дитини.

На пілотному етапі щодня будуть вакцинувати близько 200 дітей. Надалі міська влада планує розширити можливості з огляду на великий попит: уже зроблено 9 тис. замовлень на дитячі щеплення.

Дітей поки що вакцинують у режимі off-label, тобто нерегламентованого застосування лікарських препаратів, адже Європейське агентство з лікарських засобів ще не схвалило вакцинацію проти Covid-19 для вікової групи 5-11 років. В австрійському МОЗ очікують, що це відбудеться 24 листопада.

Канцлер Австрії Александр Шалленберг заявив у неділю, що у країні з 15 листопада запроваджується локдаун для людей, які не пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Наприкінці жовтня Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. Вакцинація для дітей дозволена незалежно від їх приналежності до певних груп ризику.