На Одещині знайшли мертвим морського піхотинця, що втік з батальйону

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У знайденого матроса вогнепальне поранення живота

Військовослужбовець 137-го Одеського батальйону морської піхоти Військово-морських сил України знайдений мертвим. Про це інформує «Думська».

Трагедія сталася біля села Веснянка Херсонській області - частина виконує там завдання командування. Матрос пішов з розташування з автоматом і чотирма патронами.

«Вранці 18 травня військова служба правопорядку почала його розшук, але хлопця знайшли вже мертвим. Попередня версія - самогубство, але там все дуже незрозуміло. У матроса вогнепальне поранення живота, що не дуже-то характерно для самогубства. Хлопець тільки недавно підписав контракт», - розповів виданню співрозмовник в командуванні морської піхоти.

Нагадаємо, у четвер вранці на території одного з військових містечок Львівської області у вартовому приміщенні було знайдено тіло офіцера Збройних Сил України - начальника варти з двома вогнепальними пораненнями.

У селі Верхня Білка, що у Пустомитівському районі на Львівщині, 17 травня ввечері виявили повішеним 38-річного чоловіка.