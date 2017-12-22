На охорону пам'ятника Катерині II в Одесі витратять майже 1,5 мільйона гривень

На тендері у міськраді застосували переговорну процедуру, без конкурентів

1,3 мільйона гривень витратить цього року Одеса на збройну охорону «скульптурної групи в складі пам'ятника засновникам Одеси». Оберігати об'єкт від злочинних посягань, як і раніше, будуть співробітники поліції охорони. Про це пише «Думская». На тендері застосували переговорну процедуру, без конкурентів. Чиновники послалися



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На тендері у міськраді застосували переговорну процедуру, без конкурентів

1,3 мільйона гривень витратить цього року Одеса на збройну охорону «скульптурної групи в складі пам'ятника засновникам Одеси». Оберігати об'єкт від злочинних посягань, як і раніше, будуть співробітники поліції охорони. Про це пише «Думская».

На тендері застосували переговорну процедуру, без конкурентів. Чиновники послалися на постанову Кабміну, яка свідчить, що предмети державної частини музейного фонду України підлягають обов'язковій охороні підрозділами Державної служби охорони МВС (зараз це поліція охорони). Такими предметами, як відомо, є чотири фігури фаворитів цариці, що знаходяться на балансі музею Блещунова. Вони залишилися від першого пам'ятника, знищеного більшовиками.

Нагадаємо, у вересні минулого року Приморський районний суд визнав незаконним перенесення пам'ятника так званим Потьомкінцям з Катерининської на Митну площу - через 10 років після подачі відповідного позову. При цьому Феміда відмовилася зобов'язувати мерію повернути площі «радянський» вигляд.

Пізніше учасники круглого столу, організованого Інститутом національної пам'яті, закликали мерію демонтувати Катерину. Це викликало великий резонанс, особливо в російській пресі. Рішення Приморського суду мерія оскаржила в апеляції. Скарга буде розглядатися 2 лютого.