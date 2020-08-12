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    На популярному одеському курорті поліцейські побили людей: відео

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    На Одещині поліцейські побили можливих порушників - На популярному одеському курорті поліцейські побили людей: відео
    На Одещині поліцейські побили можливих порушників

    Правоохоронці прибули на місце події як підмога патрулю Нацгвардії, який зупинив двох чоловіків

    В Одеській області на популярному курорті Затока поліцейські побили людей у торгових наметах.

    Про це повідомляється в Telegram-каналі «Підслухано в Одесі».

    Відзначається, що одного з «підозрюваних», який лежав на землі, били кийками двоє поліцейських.

    За попередніми даними, копи прибули на місце події як підмога патрулю Нацгвардії, який зупинив на вулиці двох людей і попросив їх показати кишені: надійшла скарга, що у них можуть бути при собі ножі.

    У відповідь на прохання гвардійців чоловіки розпорошили в них газовий балончик. Після цього поліцейський патруль, що проходив повз, вирішив втрутитися в конфлікт.

    Передбачувані порушники забігли в торгову палатку, там почалася бійка з правоохоронцями. Одного з поліцейських заляпали газовим балончиком, а іншого нібито вдарили пляшкою по голові.

    За підсумками бійки нікого не затримали, а одним з передбачуваних порушників виявився 17-річний місцевий житель –він звернувся за медичною допомогою.

    Одеські журналісти звернулися за коментарями до обласного управління Нацполіції. Як заявили правоохоронці, за цим фактом триває розгляд, повідомляє Думська.

    Національна поліція України бійка Одещина Затока
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