На популярному одеському курорті поліцейські побили людей: відео



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На Одещині поліцейські побили можливих порушників

Правоохоронці прибули на місце події як підмога патрулю Нацгвардії, який зупинив двох чоловіків

В Одеській області на популярному курорті Затока поліцейські побили людей у торгових наметах.

Про це повідомляється в Telegram-каналі «Підслухано в Одесі».

Відзначається, що одного з «підозрюваних», який лежав на землі, били кийками двоє поліцейських.

За попередніми даними, копи прибули на місце події як підмога патрулю Нацгвардії, який зупинив на вулиці двох людей і попросив їх показати кишені: надійшла скарга, що у них можуть бути при собі ножі.

У відповідь на прохання гвардійців чоловіки розпорошили в них газовий балончик. Після цього поліцейський патруль, що проходив повз, вирішив втрутитися в конфлікт.

Передбачувані порушники забігли в торгову палатку, там почалася бійка з правоохоронцями. Одного з поліцейських заляпали газовим балончиком, а іншого нібито вдарили пляшкою по голові.

За підсумками бійки нікого не затримали, а одним з передбачуваних порушників виявився 17-річний місцевий житель –він звернувся за медичною допомогою.

Одеські журналісти звернулися за коментарями до обласного управління Нацполіції. Як заявили правоохоронці, за цим фактом триває розгляд, повідомляє Думська.