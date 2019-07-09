На трасі Київ-Одеса перекинулися зерновози, троє людей загинули



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ДТП сталася біля с. Знаменка Великомихайлівського району Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області

Попередньою причиною зіткнення, як заявили в поліції, став виїзд водія однієї з вантажівок на зустрічну смугу руху

На трасі Київ-Одеса біля с. Знаменка Великомихайлівського району зіткнулися два вантажні автомобілі МАН (зерновози).

Внаслідок аварії від отриманих травм водії обох транспортних засобів та пасажир одного з них загинули на місці, повідомляє 9 липня Відділ комунікації поліції Одеської області.

Попередньою причиною зіткнення, як заявили в поліції, став виїзд водія однієї з вантажівок на зустрічну смугу руху.

На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП в Одеській області.

Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, у Харкові внаслідок ДТП, яка сталася вночі 7 липня на перехресті Белгородського узвозу та вул. Шевченка, загинули два водії - один із загиблих був поліцейським.