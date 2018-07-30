Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь знаменитого одесита



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Загальний тираж випущених монет - 35 тисяч штук

Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену одеському конструктору ракет Валентину Глушку.

«Створені видатним конструктором двигуни підіймали і піднімають в повітря літаки, космічні кораблі, ракети-носії. Валентин Глушко - автор понад двохсот наукових праць з питань ракетно-космічної техніки, зокрема двигунобудування, лауреат Державних премій, удостоєний золотої медалі імені Ціолковського », - йдеться в повідомленні НБУ.

У відомстві також уточнили, що загальний тираж випущених монет складе 35 тисяч штук. Монети виготовлені вони з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку). На аверсі розміщено ракетно-космічна система «Енергія - Буран» при зльоті, на реверсі - портрет Валентина Глушка і роки його життя. Роздрібна ціна монети - 40 гривень.

Валентин Глушко народився 2 вересня 1908 року в сім'ї службовця Петра Глушко. Одночасно з навчанням в училищі (з 1920 по 1922 рік) займався в консерваторії у професора П. С. Столярського по класу скрипки, а пізніше був переведений в Одеську музичну академію. У підрозділі, керованому Глушко, були створені дослідні зразки першого в світі електротермічного ракетного двигуна, які в 1930-1931 роках успішно витримали випробування.

Джерело: Пушкинская.net