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    Небезпечні іграшки: Держпродспоживслужба в магазинах Одеси знайшла загрозливі розваги для дітей

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    Заводна іграшка до свята &laquo;Halloween&raquo; родом з Китаю - Небезпечні іграшки: Держпродспоживслужба в магазинах Одеси знайшла загрозливі розваги для дітей
    Заводна іграшка до свята «Halloween» родом з Китаю
    фото: odesa.consumer.gov.ua

    Розповсюджувачам вже заборонили продаж вказаних товарів.

    Фахівці Держпродспоживслужби в Одесі виявили продукцію, яка не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності

    Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужба в Одеській області.

    Встановлено, що іграшки, котрі знайшли в результаті перевірки, становлять високий рівень загрози. Серед них виготовлений в Гонконзі іграшковий телефон, цуценячий патруль на дистанційному керуванні виробництва Канади, заводна іграшка до свята «Halloween» родом з Китаю. Розповсюджувачам вже заборонили продаж вказаних товарів.

    Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала канал контрабандного переправлення наркотиків з України на непідконтрольну територію Донбасу через територію РФ. За даними слідства, лідери групи організували наркотрафік до тимчасово непідконтрольної українській владі території Донеччини. Зловмисники приховували заборонені речовини у дитячих іграшках і колясках. Потім переправляли їх своїм спільникам під виглядом побутових посилок через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.

    Теги: діти Одеса речі
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