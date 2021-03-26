Небезпечні іграшки: Держпродспоживслужба в магазинах Одеси знайшла загрозливі розваги для дітей

Заводна іграшка до свята «Halloween» родом з Китаю

Розповсюджувачам вже заборонили продаж вказаних товарів.

Фахівці Держпродспоживслужби в Одесі виявили продукцію, яка не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужба в Одеській області.

Встановлено, що іграшки, котрі знайшли в результаті перевірки, становлять високий рівень загрози. Серед них виготовлений в Гонконзі іграшковий телефон, цуценячий патруль на дистанційному керуванні виробництва Канади, заводна іграшка до свята «Halloween» родом з Китаю. Розповсюджувачам вже заборонили продаж вказаних товарів.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала канал контрабандного переправлення наркотиків з України на непідконтрольну територію Донбасу через територію РФ. За даними слідства, лідери групи організували наркотрафік до тимчасово непідконтрольної українській владі території Донеччини. Зловмисники приховували заборонені речовини у дитячих іграшках і колясках. Потім переправляли їх своїм спільникам під виглядом побутових посилок через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.