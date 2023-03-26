Неочікуване покарання суду: викрадач ноутбука має переглянути фільм «Викрадачі велосипедів»

Під впливом алкоголю обвинувачений заволодів ноутбуком і здав його до ломбарду

Обвинувачений пограбував приятеля, з яким жив в одному помешканні

Малиновський районний суд Одеси призначив п’ять років тюрми, які замінив на рік випробувального терміну 25-річному хлопцеві за вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 березня.

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На початку грудня 2022 року обвинувачений тимчасово мешкав у квартирі приятеля і паралельно працював у ливарному цеху в Одесі. Коли ж його звільнили з робити, хлопець під впливом алкоголю заволодів ноутбуком товариша вартістю 6,5 тис. грн. Пристрій здав до ломбарду, а виручені 3 тис. грн витратив на власні потреби.

У суді крадій визнав вину і розкався. Повідомив, що наразі має намір відшкодувати завдану шкоду.

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Суддя Олександр Гарський з’ясував: обвинувачений неодружений, мешкає з бабусею. Його матір та молодший брат виїхали до Німеччини на заробітки. На думку суду, крадіжка сталася через відсутність належної освіти та виховання в обвинуваченого, а також нерозуміння відносин власності.

Крім цього, під час засідання обвинувачений зізнався, що не читає книжок, оскільки не має на це часу. При цьому у вільний від роботи час нічим особливо незайнятий. З огляду на це суддя зауважив, що не можна собі дозволити даремно витрачати час. А особливо тоді, коли людина незайнята, вона не повинна думати про спроби порушити закон.

«Переконаний, що читанням літератури можливо не тільки змінити свої погляди на життя, але й за допомогою нового мислення «…знайти собі справу та й чогось навчитися», як слушно зауважив собі Маленький принц», – зазначив суддя і зобов’язав хлопця прочитати повість-казку французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц».

Окрім прочитання книги, суддя Гарський призначив обвинуваченому перегляд фільму італійського режисера Вітторіо Де Сіка «Викрадачі велосипедів», знятий 1948 року. Ідея фільму, як свідчить вирок, полягає у тому, що навіть у складних життєвих ситуаціях, які начебто доводять людину до відчаю, не можна вдаватись до вчинення зла іншій людині. Будь-які складні ситуації лише тимчасові та з часом виглядають не такими вже й складними.

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«Призначена книга та перегляд фільму будуть правильним і корисним проведенням часу і позитивно вплинуть на загальні розумові здібності обвинуваченого. Вони також повинні призвести до роздумів совісті, які єдині здатні внутрішньо контролювати поведінку кожної людини», – вважає суддя.

Як повідомляв «Главком», у 2022 році суддя Олександр Гарський зобов’язав шахрая прочитати твори Івана Франка «Основи суспільності», Григорія Сковороди «Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» та переглянути художній фільм американського режисера Френка Капрі «Це дивовижне життя» або друга назва «Це прекрасне життя», знятий 1946 року.

У 2021 році одеський суддя зобов’язав двох хлопців віком 19 і 23 роки, обвинувачуваних у крадіжці, прочитати декілька художніх літературних творів.

Розлянувши справу про крадіжку, суддя призначив обвинувачуваним рік умовного терміну ув’язнення та склав невеликий список літературних творів, які буде потрібно прочитати протягом цього часу: повість (за іншими виданнями роман) «Пригоди Тома Сойєра», 1876 р., автор – Марк Твен; роман «Пригоди Гекльберрі Фінна», 1884 р., автор – Марк Твен; пригодницька повість (за іншими виданнями роман) «Біле Ікло», 1906 р., автор – Джек Лондон; аірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі …».