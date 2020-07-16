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    Номер за $100 на добу: українці показали, як відпочивають в Затоці

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    Номер за $100 на добу: українці показали, як відпочивають в Затоці

    «Елітний» відпочинок на українському курорті

    Туристи розповіли про ціни в Затоці, Одеської області. Про це йдеться у відео на YouTube-каналі «Кримський одесит».

    На відео відпочиваючий розповідає, що на пляжі в Затоці забагато людей, а також показує в якому готелі і номері він живе зі своєю сім'єю.

    Апартаменти – елітний номер обійшовся чоловікові в 4300 грн за два дні. Він каже, що це не дорого, адже жити на відпочинку в «якомусь бараці» не хочеться.

    Сам номер складається з великої спальні з двомісним ліжком, в іншій кімнаті - двоповерхове ліжко для дітей, яка плавно перетікає в кухню: з холодильником, морозильником, плитою і повним набором посуду. У ванній - душова кабіна, раковина і туалет. Зі спальні є вихід на терасу, де стоїть стіл зі стільцями де можна посидіти ввечері.

    Крім цього, в номері є кондиціонер, велика шафа купе, телевізор, сейф і надається дев'ять рушників.

    Глядачі каналу відразу почали коментувати. Пишуть про високі ціни і дуже брудному морі, в яке вони б не полізли купатися.

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    Джерело: Апостроф

    пляжі відпочинок ціни Одещина українці Затока
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