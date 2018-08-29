Одеса готується прийняти престижну міжнародну конференцію



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Одеситам розповіли про важливі аспекти здоров`я в місті і представили план проведення конференції City Health International 2018

З 13 по 14 вересня 2018 року в Одесі відбудеться міжнародна конференція City Health International - «Здоров'я в місті». Конференція проводиться щорічно з 2012 року, і в нинішньому році вперше пройде в Східній Європі. Цьогоріч конференція проводиться під девізом «Здорові міста в епоху змін».

Організаторами конференції є Одеська міська рада, Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров'я», AFEW International (Нідерланди) і Knowledge Action Change (Великобританія).

Мета конференції - сприяти здоров'ю та добробуту населення і розробити глобальну позицію щодо протидії небезпечним соціальним явищам і підтримки факторів, які сприяють поширенню здорового способу життя серед містян.

У конференції візьмуть участь понад 300 учасників з усього світу, зокрема відомі політики, мери європейських міст, медики, урбаністи, фахівці в сфері інформаційних технологій, громадські діячі. З доповідями виступлять понад 50 спікерів, серед яких професор Мішель Казачкін - спеціальний радник з ВІЛ / СНІДу Програми Joint UN у Східній Європі і Центральній Азії, доктор Девід Влахов - професор епідеміології Єльської школи громадського здоров'я (США), Інгрід ван Бек - професор Інституту Кірбі (Австралія) та інші провідні фахівці.

Крім основної частини конференції, 13-14 вересня в парку Шевченка біля Карантинної стіни буде організовано опен-ейр зону, де будуть проводитися лекції та тренінги на тему здоров'я, консультації лікарів, спортивні майстер-класи, заходи для дітей. Розклад опен-ейр зони буде представлено найближчим часом.

Представник МБФ «Альянс громадського здоров'я», член оргкомітету конференції City Health International 2018 Марина Брага представила одеситам інформацію про проведення конференції, яка стане унікальним майданчиком для спільної роботи й обміну міжнародним досвідом з питань здоров'я.

Серед найбільш актуальних викликів для міст у сфері охорони здоров'я відзначені: інфекційні захворювання (ВІЛ, туберкульоз, гепатити), захворювання, викликані способом життя, дорожньо-транспортні пригоди, вживання психоактивних речовин, забруднення навколишнього середовища, насильство, старіння населення, кризи. Аспекти поліпшення здоров'я містян включають не тільки сферу охорони здоров'я, а й підтримку економічного здоров'я, безпеку, освітні можливості, інфраструктуру й урбаністичний дизайн, що сприяють фізичній активності та соціалізації.

Одеса удостоїлася честі проведення престижної міжнародної конференції «Здоров'я в місті» завдяки пріоритетній увазі, що міська влада приділяє питанням охорони здоров'я та громадському здоров'ю. Протягом 2017-2018 років Одеса приєдналася до низки глобальних ініціатив, зокрема - Паризька декларація «Ініціатива для прискорення процесів у великих містах: покінчити з епідемією СНІДу» .

Меморандум про співпрацю з проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з побудови стійкої моделі надання послуг представникам ключових груп населення з підвищеним ризиком зараження ВІЛ і людям, що живуть з ВІЛ, Декларація Zero TB Cities , Меморандум з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у рамках глобальної програми «Громада, дружня до дітей і молоді».

Отримана під час конференції інформація буде в подальшому використана для розробки і впровадження заходів щодо поліпшення стану здоров'я одеситів і якості життя в місті.