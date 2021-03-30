Одесит став чемпіоном України з дзюдо

На змаганні він виступав у складі збірної Одеської області

Спортсмен з Одещини переміг на чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів, що відбувся в Сумах. Про таке повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Там розповіли, що чемпіоном у ваговій категорії 66 кг став Саїд-Магомед Халідов 2004 року народження. На змаганні він виступав у складі збірної Одеської області.

У пресслужбі зазначили, що до чемпіонату дзюдоїста підготував тренер-викладач Костянтин Цховребашвілі.

Тим часом, вінничанка Марʼяна Шевчук у перший день кубка світу з пауреліфтингу побила рекорд – нею ж раніше встановлений, та здобула золоту медаль. Змагання розпочалися 26 березня у Манчестері, Велика Британія. Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.