Одесит став чемпіоном України з дзюдо
На змаганні він виступав у складі збірної Одеської області
Спортсмен з Одещини переміг на чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів, що відбувся в Сумах. Про таке повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Там розповіли, що чемпіоном у ваговій категорії
У пресслужбі зазначили, що до чемпіонату дзюдоїста підготував тренер-викладач Костянтин Цховребашвілі.
Тим часом, вінничанка Марʼяна Шевчук у перший день кубка світу з пауреліфтингу побила рекорд – нею ж раніше встановлений, та здобула золоту медаль. Змагання розпочалися 26 березня у Манчестері, Велика Британія. Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.