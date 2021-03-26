Вінницька спортсменка побила світовий рекорд на кубку світу з пауерліфтингу

Змагання розпочалися 26 березня у Манчестері, Велика Британія

Вінничанка Марʼяна Шевчук у перший день кубка світу з пауреліфтингу побила рекорд — нею ж раніше встановлений, та здобула золоту медаль. Змагання розпочалися 26 березня у Манчестері, Велика Британія. Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Марʼяна Шевчук у змаганнях бере участь у складі національної паралімпійської збірної. Виступаючи у ваговій категорії до 55 кг , вона підняла 132 кг .

Загалом, Україну представляють десять спортсменів: 8 жінок та 2 чоловіків. У перший день паралімпійці увійшли у трійку лідерів. Вони вибороли у всіх можливих для збірної вагових категоріях 4 нагороди: 2 золоті та 2 срібні медалі.

Збірна України за кількістю нагород наразі розділяє перше місце з командою Нігерії. Також після цієї ж команди посідає другу сходинку за кількістю здобутого на змаганнях золота.

Нагадаємо, на Кубку світу з художньої гімнастики, який пройде з 26 по 28 березня в болгарській Софії, Україну представлять Христина Погранична і Вікторія Онопрієнко. Окрім того, за світову першість змагатиметься в групових вправах національна збірна команда, до складу якої увійшла вінницька гімнастка Діана Баєва.

Вінничанка увійшла до основного складу збірної України в групових вправах минулого року. Дівчина є багаторазовою призеркою міжнародних турнірів та чемпіонкою України. З початком бойових дій сім’я Діани змушена була переїхати до Вінниці.