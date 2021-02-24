Шокуюча знахідка в Одесі: у катакомбах міста знайшли рештки людини (відео)

Поруч із черепом був рюкзак та інші речі

У катакомбах Одеси дигери знайшли скелетовані рештки людини.

Рештки кісток, виявили вчора, у вівторок, 23 лютого.

«Одразу не вдалося їх підняти на поверхню через темний час доби. Тому відповідні заходи, зокрема, з підняття кісток, довелося перенести на сьогодні», – повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області співробітник поліції.

За попередніми даними, рештки, зокрема, череп людини знайшов один з дигерів, які спускалися під землю в центрі міста, під бульваром ім. Михайла Жванецького. Поруч із черепом був рюкзак та інші речі.

За інформацією місцевого «7 Каналу», біля решток знайшли ніж, рюкзак померлого, а також пристрій для вживання наркотичних речовин.

Правоохоронці проводять відповідні невідкладні дії.

Нагадаємо, в Одесі біля музею коньячного заводу знайшли 100-річну пляшку коньяку. Про це повідомив директор музею коньячного заводу «Шустов» Сергій Дяченко. За словами Дяченка, на пляшку натрапили під час земляних робіт біля будівлі музею. Директор музею стверджує, що такий коньяк випускався заводом понад століття, тому така знахідка може коштувати до $40 тис.