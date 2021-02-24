  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Шокуюча знахідка в Одесі: у катакомбах міста знайшли рештки людини (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці проводять відповідні невідкладні дії - Шокуюча знахідка в Одесі: у катакомбах міста знайшли рештки людини (відео)
    Правоохоронці проводять відповідні невідкладні дії
    фото: 7kana

    Поруч із черепом був рюкзак та інші речі

    У катакомбах Одеси дигери знайшли скелетовані рештки людини.

    Рештки кісток, виявили вчора, у вівторок, 23 лютого.

    «Одразу не вдалося їх підняти на поверхню через темний час доби. Тому відповідні заходи, зокрема, з підняття кісток, довелося перенести на сьогодні», – повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області співробітник поліції.

    За попередніми даними, рештки, зокрема, череп людини знайшов один з дигерів, які спускалися під землю в центрі міста, під бульваром ім. Михайла Жванецького. Поруч із черепом був рюкзак та інші речі.

    За інформацією місцевого «7 Каналу», біля решток знайшли ніж, рюкзак померлого, а також пристрій для вживання наркотичних речовин.

    Правоохоронці проводять відповідні невідкладні дії.

    Нагадаємо, в Одесі біля музею коньячного заводу знайшли 100-річну пляшку коньяку. Про це повідомив директор музею коньячного заводу «Шустов» Сергій Дяченко. За словами Дяченка, на пляшку натрапили під час земляних робіт біля будівлі музею. Директор музею стверджує, що такий коньяк випускався заводом понад століття, тому така знахідка може коштувати до $40 тис.

    Теги: Одеса поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies