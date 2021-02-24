  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Лікарні досі без кисню: прокуратура почала розслідування проти Одеського припортового заводу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лікарні досі без кисню: прокуратура почала розслідування проти Одеського припортового заводу
    фото: ukrinform.ua

    Медичний кисень – це те, що зараз насамперед потрібно хворим на Covid -19

    Одеський припортовий завод, який в кінці минулого року отримав ліцензію на виробництво медичного кисню, досі не почав поставляти його безпосередньо клінікам регіону. У зв'язку з цим, обласна прокуратура почала кримінальне провадження.

    Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідь на його звернення в МВС.

    «Місцеві медіа почали бити на сполох, адже Одеський припортовий завод досі не почав постачати медичні установи киснем безпосередньо свого виробництва, а купують його в три-чотири рази дорожче у сумнівних постачальників. Я попросив розібратися у цьому, після чого Одеська місцева прокуратура почала досудове розслідування», – йдеться в повідомленні.

    Гончаренко зазначив, що медичний кисень – це те, що зараз насамперед потрібно хворим на Covid -19.

    Читайте також:

    Теги: прокуратура Одеса Олексій Гончаренко лікарня коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies