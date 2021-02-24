Лікарні досі без кисню: прокуратура почала розслідування проти Одеського припортового заводу

Медичний кисень – це те, що зараз насамперед потрібно хворим на Covid -19

Одеський припортовий завод, який в кінці минулого року отримав ліцензію на виробництво медичного кисню, досі не почав поставляти його безпосередньо клінікам регіону. У зв'язку з цим, обласна прокуратура почала кримінальне провадження.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідь на його звернення в МВС.

«Місцеві медіа почали бити на сполох, адже Одеський припортовий завод досі не почав постачати медичні установи киснем безпосередньо свого виробництва, а купують його в три-чотири рази дорожче у сумнівних постачальників. Я попросив розібратися у цьому, після чого Одеська місцева прокуратура почала досудове розслідування», – йдеться в повідомленні.

Гончаренко зазначив, що медичний кисень – це те, що зараз насамперед потрібно хворим на Covid -19.