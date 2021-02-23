Убив людину і розгулював з відрізаною головою по вулиці: в Одесі затримали чоловіка за подвійне вбивство

У квартирі злочинці правоохоронці виявили тіла двох мертвих людей з ознаками насильницької смерті

Чоловікові загрожує позбавлення волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років або довічно

В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках. Поліцейські виявили у нього вдома тіла двох убитих людей.

Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

Так, про чоловіка на вулиці, який тримає людську голову в руках, поліцейським повідомили очевидці. Правоохоронці прибули до будинку зловмисника та прослідкували за ним у квартиру. Там вони виявили тіла двох мертвих людей з ознаками насильницької смерті.

Наразі співробітники поліції вже затримали чоловіка. У його квартирі працюють слідчі та керівництво поліції Одеської області.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.

Нагадаємо, у Вінниці 19 лютого було жорстоко вбито самотнього пенсіонера.