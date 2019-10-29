Одеситам повідомили про відключення електроенергії (адреси)
Повідомлення про відключення електроенергії в центрі Одеси 29 жовтня
Центральний РЕМ повідомляє споживачам, що 29 жовтня 2019 року з 09:00 до 17:00 в зв'язку з необхідністю проведення планових ремонтних робіт, згідно з затвердженим графіком, будуть проводитися відключення електропостачання за наступними адресами:
- вул. М. Арнаутська, 34- 52, 43-69а;
- вул. В. Арнаутська, 33-55, 36-40;
- вул. Л. Шмідта, 1-25, 4-24;
- вул. Осіпова, 37-47, 50/52;
- вул. Пушкінська, 62-76, 41-83;
- вул. Рішельєвська, 61-69, 80;
- вул. Пантелеймонівська, 2-70, 3-15;
- вул. Нова, 11-13, 10-18;
- вул. Канатна, 71-81, 72-84;
- вул. Гімназична, 3-25, 4-28;
- Привокзальна пл. (Макдоналодз);
- Французький б-р, 1-5, 2;
- вул. Леонтовича, 15-17;
- вул. Отрадна, 14, 15;
- пров. Мукачевський, 1-7, 4-6;
- Італійський б-р, 2-4, 11.
Телефон для довідок: (048)705-90-90.