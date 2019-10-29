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    Одеситам повідомили про відключення електроенергії (адреси)

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    Одеситам повідомили про відключення електроенергії (адреси)

    Повідомлення про відключення електроенергії в центрі Одеси 29 жовтня

    Центральний РЕМ повідомляє споживачам, що 29 жовтня 2019 року з 09:00 до 17:00 в зв'язку з необхідністю проведення планових ремонтних робіт, згідно з затвердженим графіком, будуть проводитися відключення електропостачання за наступними адресами:

    • вул. М. Арнаутська, 34- 52, 43-69а;
    • вул. В. Арнаутська, 33-55, 36-40;
    • вул. Л. Шмідта, 1-25, 4-24;
    • вул. Осіпова, 37-47, 50/52;
    • вул. Пушкінська, 62-76, 41-83;
    • вул. Рішельєвська, 61-69, 80;
    • вул. Пантелеймонівська, 2-70, 3-15;
    • вул. Нова, 11-13, 10-18;
    • вул. Канатна, 71-81, 72-84;
    • вул. Гімназична, 3-25, 4-28;
    • Привокзальна пл. (Макдоналодз);
    • Французький б-р, 1-5, 2;
    • вул. Леонтовича, 15-17;
    • вул. Отрадна, 14, 15;
    • пров. Мукачевський, 1-7, 4-6;
    • Італійський б-р, 2-4, 11.

    Телефон для довідок: (048)705-90-90. 

    Одеса електроенергія
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