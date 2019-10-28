У Єгипті збудували найбільшу в Африці сонячну електростанцію



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Сонячну електростанцію будували три роки

Сонячна електростанція зможе забезпечити електроенергією понад мільйон будинків

У Єгипті відкрився сонячний парк «Бенбан», що може виробляти 1,5 ГВт електроенергії. На його будівництво пішло три роки.

Електростанція розташована в провінції Асуан. Її площа складає 37 квадратних кілометрів. На території парку розташовані 6 мільйонів фотоелектричних панелей, здатних виробляти 1,5 ГВт.

Відео про «Бенбан» опубліковано на YouTube-каналі Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Відзначається, що сонячний парк зможе забезпечити електроенергією понад мільйон будинків. У планах — збільшення потужності до 1,8 ГВт.

ЄБРР профінансував 50% проекту: 16 з 32 ділянок. Згідно із заявкою, опублікованою на сайті банку, сумарна вартість проекту оцінювалася в $ 72млн, ЄБРР надав – $ 27 млн.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року «НЕК «Укренерго» та оператор магістральних мереж Франції RTE підписали меморандум із розвитку енергетичних мереж. Це допоможе інтегрувати Україну до європейської енергосистеми та запровадити інноваційні технології.

Тим часом після передачі у комунальну власність об’єктів «Київенерго», кияни можуть залишитися без світла через нічийні електромережі.

Також в Україні істотно зросли борги за електроенергію.