Капремонт Воронцовського провулка виходить на завершальний етап



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Роботи з капремонту Воронцовського провулка планують завершити до грудня

В Одесі завершується капітальний ремонт Воронцовського провулка.

На сьогодні підрядною організацією виконані роботи із заміни зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, побутової та зливової каналізації, енергопостачання, телекомунікаційних мереж і зовнішнього освітлення, прокладено нову кабельну каналізацію.

На завершальній стадії - роботи з оновлення мереж газопроводу та теплопостачання.

Проводяться роботи з мощення тротуарів гранітною плиткою з укладанням тактильної плитки і з мощення проїжджої частини провулка гранітною бруківкою. Укладання дорожнього і тротуарного покриття проводиться з боку Приморського бульвару в напрямку до Катерининської площі. На сьогодні роботи з мощення Воронцовського провулка виконані в обсязі понад 70%.

Після укладання гранітної плитки та бруківки розпочнуться роботи із встановлення паркувальних стовпчиків, урн і ліхтарів торшерного типу.

За сприятливих погодних умов роботи з капремонту провулка будуть завершені до грудня 2019 року.