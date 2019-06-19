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    Одеситів попередили про відключення газу

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    Одеситів попередили про відключення газу

    На розподільному газопроводі будуть проводитися ремонтні роботи

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі високого тиску за адресою: вул. Сахарова, 7, з 10:00 до 17:30 19 червня 2019 р. будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

    Адреса

    Назва організації

    1

    вул.Семена Палія,127

    Котельня Фит Фрог « Волна»

    2

    вул. Ген. Бочарова, 44, 54, 56

    Котельня

    3

    вул.Сахарова,1-Б

    КБО Юзбашян

    4

    вул.Сахарова,1-Б

    КБО магазин АТБ

    5

    вул.Сахарова, 5, 5-А, 5-Б

    «Чайка» населення

    6

    вул.Сахарова, 36

    Котельня «Евросервіс»

    Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.  

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