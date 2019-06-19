Одеситів попередили про відключення газу
На розподільному газопроводі будуть проводитися ремонтні роботи
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі високого тиску за адресою: вул. Сахарова, 7, з 10:00 до 17:30 19 червня 2019 р. будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
|
№
|
Адреса
|
Назва організації
|
1
|
вул.Семена Палія,127
|
Котельня Фит Фрог « Волна»
|
2
|
вул. Ген. Бочарова, 44, 54, 56
|
Котельня
|
3
|
вул.Сахарова,1-Б
|
КБО Юзбашян
|
4
|
вул.Сахарова,1-Б
|
КБО магазин АТБ
|
5
|
вул.Сахарова, 5, 5-А, 5-Б
|
«Чайка» населення
|
6
|
вул.Сахарова, 36
|
Котельня «Евросервіс»
Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.