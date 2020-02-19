Одеситів попередили про відключення водопостачання



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До уваги одеситів: відключення води на 19 лютого

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт із заміни засувок діаметром 100 мм і 150 мм за адресою вул. Мала Арнаутська, 1

ілюстративне фото

19 лютого 2020 року з 09:00 до 19:00

буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

вул. Мала Арнаутська, 1-37, 2-28;

вул. Леонтовича, 8-16а;

вул. Пантелеймонівська, 1-5, 2-36;

пров. Канатний;

вул. В'ячеслава Чорновола.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).