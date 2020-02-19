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    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    До уваги одеситів: відключення води на 19 лютого

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт із заміни засувок діаметром 100 мм і 150 мм за адресою вул. Мала Арнаутська, 1

    ілюстративне фото
    ілюстративне фото

     19 лютого 2020 року з 09:00 до 19:00

     буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста: 

    • вул. Мала Арнаутська, 1-37, 2-28;
    • вул. Леонтовича, 8-16а;
    • вул. Пантелеймонівська, 1-5, 2-36;
    • пров. Канатний;
    • вул. В'ячеслава Чорновола.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності. 

    Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

    Одеса водопостачання
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