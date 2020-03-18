Одеситів просять утриматися від запланованих поїздок під час карантину



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До уваги одеситів: введені обмеження пропускних операцій на державному кордоні України

З 00:00 16 березня 2020 року тимчасово закриті близько сотні пунктів пропуску та прикордонного контролю, ще майже п'ятдесят пунктів пропуску тимчасово припинили пішохідне сполучення.

Продовжують працювати пункти контролю з великою пропускною здатністю. Пункти функціонують у достатній кількості на кордоні з кожною сусідньою країною для оформлення, контролю та перевірки громадян і транспорту в умовах обмеженого міжнародного руху (всі сусідні країни вводять свої обмежувальні заходи).

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2020 року №287-р «Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прийнято рішення про тимчасове закриття з 00:00 години 17 березня до 3 квітня 2020 року пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для міжнародних пасажирських перевезень, за винятком перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів чи у зв'язку з виконанням міжнародних обов'язків, а також представників дипломатичних місій.

Обмеження стосуються повітряного, залізничного, автомобільного (автобусного) повідомлення, крім легкового і вантажного автотранспорту.

Також з 00:00 години 16 березня до 3 квітня 2020 року тимчасово заборонено в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства. Винятки стосуються осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних представництв і консульських установ, акредитованих в Україні, офіційних представництв міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв і обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів. В'їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Південним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України вжито вичерпних заходів для забезпечення законності і правопорядку на державному кордоні, упорядкування роботи пунктів пропуску через держкордон в межах компетенції.