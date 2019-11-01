Одеситки взяли участь у Тижні профілактики раку грудей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мешканок Одеси безкоштовно забезпечують мамографічною діагностикою за програмою «Здоров'я»

Протягом минулого тижня, з 21 по 26 жовтня, у Центрах первинної медико-санітарної допомоги, пологових будинках та жіночих консультаціях Одеси проведена інформаційно-профілактична акція «Дні профілактики раку молочної залози».

Акція організована департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради та Одеським міським Центром здоров'я і приурочена до Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози.

У рамках акції сімейні лікарі та акушери-гінекологи інформували всіх пацієнток про заходи збереження здоров'я грудей, проводили клінічне обстеження молочних залоз, за необхідності направляли жінок на консультацію до мамолога і на мамографічне обстеження.

Всього під час Днів профілактики раку молочної залози були обстежені 8063 жінки, з яких 1150 пацієнток направлені на мамологічне обстеження, з яких 372 жінки з виявленими захворюваннями молочної залози. Своєчасна діагностика сприяє успішному лікуванню пухлин молочної залози та передпухлинних станів.

В Одесі на базі Клініко-діагностичного центру №6 на вул. Маршала Говорова, 26а працює Центр здоров'я грудної залози, оснащений сучасним мамографом. У рамках міської програми «Здоров'я» щорічно купується рентгенологічна плівка для мамографа, що забезпечує доступність онкоскринінгу для мешканок Одеси.

Починаючи з 40-річного віку, кожна жінка повинна проходити скринінгову мамографію раз на два роки або частіше, якщо виявляється патологія молочної залози. Безкоштовне мамографічне обстеження в міському Центрі здоров'я грудної залози проводиться за попереднім записом за номером телефону реєстратури 797-28-88.