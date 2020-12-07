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    Одеська галерея у катакомбах стала найбільшим підземним артпростором у Європі

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    Підземелля прикрашене&nbsp;люмінофором&nbsp;та фарбами, що світяться у темноті - Одеська галерея у катакомбах стала найбільшим підземним артпростором у Європі
    Підземелля прикрашене люмінофором та фарбами, що світяться у темноті

    Загальна довжина підземелля складає 75 метрів

    На Одещині художня галерея у Нерубайських катакомбах отримала статус найбільшого підземного артпростору у Європі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Зазначається, що цей рекорд Європи зафіксували у Національному реєстрі рекордів України. «Загальна довжина підземелля складає 75 метрів. До того ж це єдиний у Європі артпростір, розміщений у катакомбах. Підземний артпростір в Одесі об'єднує картинну галерею та інсталяцію «Сад чудес». Саме підземелля прикрашене люмінофором та фарбами, що світяться у темноті», – йдеться у повідомленні.

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    Одеська галерея у катакомбах стала найбільшим підземним артпростором у Європі
    Одеська галерея у катакомбах стала найбільшим підземним артпростором у Європі

    Наголошується, що картини світяться також завдяки використанню спеціального складу фарб, а об'єкти артінсталяції підсвічуються ультрафіолето

    Як пише видання «Думская», перша в Україні підземна художня галерея на глибині 7 метрів почала працювати ще у 2018 році. Її відкрили на базі меморіального комплексу «Нерубайські катакомби».

    Вся галерея прикрашена в основному пейзажними картинами. Автори робіт додавали у масляні фарби люмінесцентний порошок та фарби, тож деталі картин світяться у темноті. Спеціальне обладнання у галереї змінює інтервали «дня» і «ночі» на виставці, а ультрафіолетові лампи «заряджають» люмінофор.

    Теги: ЗМІ Одещина мистецтво рекорд
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