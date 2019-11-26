Одеська гімнастка стала переможницею турніру «Зимова фантазія-2019»
Вихованка одеської спортшколи №1 Вероніка Паламарчук виборола перше місце на традиційному турнірі з художньої гімнастики в Харкові
З 20 по 21 листопада 2019 року в Харкові відбувся VIII обласний традиційний турнір «Зимова фантазія» з художньої гімнастики.
У змаганнях взяли участь 350 гімнасток з 13 міст України.
Одесу на змаганні представили вихованки Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.
За підсумками турніру найкращий результат показала Вероніка Паламарчук, зайнявши 1 місце.
Підготувала спортсменку до змагань тренерка-викладач Анастасія Гуртова.