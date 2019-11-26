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    Одеська гімнастка стала переможницею турніру «Зимова фантазія-2019»

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    Одеська гімнастка стала переможницею турніру «Зимова фантазія-2019»

    Вихованка одеської спортшколи №1 Вероніка Паламарчук виборола перше місце на традиційному турнірі з художньої гімнастики в Харкові

    З 20 по 21 листопада 2019 року в Харкові відбувся VIII обласний традиційний турнір «Зимова фантазія» з художньої гімнастики.

    У змаганнях взяли участь 350 гімнасток з 13 міст України.

    Одесу на змаганні представили вихованки Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.

    За підсумками турніру найкращий результат показала Вероніка Паламарчук, зайнявши 1 місце.

    Підготувала спортсменку до змагань тренерка-викладач Анастасія Гуртова.

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