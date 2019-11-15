Одеська лікарня отримала сучасне лапароскопічне та ендоскопічне обладнання

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Відродження Єврейської лікарні: в Одесі за програмою «Здоров'я» міські лікарні оснащують новітнім обладнанням

У 2019 році для міської клінічної лікарні №1 у рамках реалізації муніципальної програми «Здоров'я» придбано сучасне лапароскопічне обладнання виробництва Німеччини.

Лапароскопія - сучасний хірургічний метод, що дозволяє проводити діагностику і оперативні втручання через невеликі отвори в передній черевній стінці.

Перевагами цього методу є: мала травматичність, мінімальна крововтрата при операції, відсутність великих післяопераційних рубців, зниження ризику післяопераційних ускладнень, короткі терміни перебування в стаціонарі і швидке відновлення після операції.

Лапароскопія застосовується для діагностики та лікування гострих і хронічних захворювань жовчного міхура, печінки, кишечника, підшлункової залози, легень і органів малого тазу. HD-ендовідеокамера дозволяє максимально якісно візуалізувати найдрібніші структури оперованого органу.

Електрохірургічний коагулятор дозволяє значно розширити спектр виконуваних втручань, а також уникнути ускладнень.

Крім того, за програмою «Здоров'я» для МКЛ №1 придбано новітнє відеоендоскопічне обладнання виробництва Японії.

Ендоскопія - це сучасний високоінформативний і малоінвазивний метод обстеження і лікування, який дозволяє діагностувати передпухлинні стани і злоякісні новоутворення на ранніх стадіях, коли пухлина настільки мала, що її практично неможливо розпізнати через оптичний ендоскоп. Своєчасна діагностика є важливим фактором успішного лікування онкозахворювань, сприятливого прогнозу і якості життя пацієнтів.

Міською владою Одеси проводиться масштабна реконструкція і капітальний ремонт комплексу будівель міської клінічної лікарні №1 (Єврейської лікарні) - одного з найстаріших медичних закладів Одеси. Наразі готується до відкриття після капітального ремонту сучасне відділення реанімації.

Нове медобладнання за програмою «Здоров'я» цього року закуплено для міської лікарні №5, міської клінічної лікарні №11 та інших медзакладів Одеси.