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    В Одесі зловмисник у формі поліцейського грабував туристів

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    <p>До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України</p> - В Одесі зловмисник у формі поліцейського грабував туристів

    До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

    Затриманий підозрюється у пограбуванні декількох осіб, які приїхали до Одеси з європейських країн

    В Одесі затримали зловмисника, який під виглядом правоохоронця грабував іноземців.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

    «Представляючись поліцейським, 43-річний громадянин однієї з країн Закавказзя зупиняв туристів, зав’язував з ними розмову, у розпал якої наносив несподіваний удар і  відбирав цінні речі», - розповіли в поліції.

    Затримали правопорушника співробітники Управління карного розшуку поліції Одещини. Наразі він підозрюється у пограбуванні декількох осіб, які приїхали до Одеси з європейських країн.

    «У Приморському відділі поліції з чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - зазначили в поліції.

    Нагадаємо, у Києві зловмисник пограбував інкасаторську машину на вулиці Митрополита Липківського у Солом’янському районі.

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