В Одесі зловмисник у формі поліцейського грабував туристів



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До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

Затриманий підозрюється у пограбуванні декількох осіб, які приїхали до Одеси з європейських країн

В Одесі затримали зловмисника, який під виглядом правоохоронця грабував іноземців.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

«Представляючись поліцейським, 43-річний громадянин однієї з країн Закавказзя зупиняв туристів, зав’язував з ними розмову, у розпал якої наносив несподіваний удар і відбирав цінні речі», - розповіли в поліції.

Затримали правопорушника співробітники Управління карного розшуку поліції Одещини. Наразі він підозрюється у пограбуванні декількох осіб, які приїхали до Одеси з європейських країн.

«У Приморському відділі поліції з чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Києві зловмисник пограбував інкасаторську машину на вулиці Митрополита Липківського у Солом’янському районі.