Одеські футболісти у складі збірної України стали чемпіонами Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одеські спортсмени в складі української збірної стали переможцями чемпіонату Європи з футболу серед спортсменів з вадами слуху

З 4 по 15 червня 2019 року в місті Іракліон (Греція) проходив чемпіонат Європи з футболу серед спортсменів з вадами слуху.

У змаганнях взяли участь 16 команд.

У складі чоловічої збірної України зіграли четверо одеситів – В’ячеслав Брагін, Євгеній Ушаков, Дмитро Сенько і вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №6 Андрій Єдинак.

З самого початку українська команда зайняла лідируючі позиції, які і утримувала протягом усього чемпіонату.

На стадії групового етапу українська збірна обіграла збірні Англії (3: 1), Франції (2: 0) і Швеції (2: 0), у чвертьфіналі - команду Росії (2: 1), у півфіналі - Ірландію (1: 0), а у фіналі - збірну Німеччини (2: 0).

Таким чином, здобувши шість перемог у шести іграх з сумарним рахунком 12: 2, збірна України стала чемпіоном Європи з футболу серед спортсменів з вадами слуху.