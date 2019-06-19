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    Одеські футболісти у складі збірної України стали чемпіонами Європи

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    Одеські футболісти у складі збірної України стали чемпіонами Європи

    Одеські спортсмени в складі української збірної стали переможцями чемпіонату Європи з футболу серед спортсменів з вадами слуху

    З 4 по 15 червня 2019 року в місті Іракліон (Греція) проходив чемпіонат Європи з футболу серед спортсменів з вадами слуху.
    У змаганнях взяли участь 16 команд.

    У складі чоловічої збірної України зіграли четверо одеситів – В’ячеслав Брагін, Євгеній Ушаков, Дмитро Сенько і вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №6 Андрій Єдинак.

    З самого початку українська команда зайняла лідируючі позиції, які і утримувала протягом усього чемпіонату.

    На стадії групового етапу українська збірна обіграла збірні Англії (3: 1), Франції (2: 0) і Швеції (2: 0), у чвертьфіналі - команду Росії (2: 1), у півфіналі - Ірландію (1: 0), а у фіналі - збірну Німеччини (2: 0).

    Таким чином, здобувши шість перемог у шести іграх з сумарним рахунком 12: 2, збірна України стала чемпіоном Європи з футболу серед спортсменів з вадами слуху.

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