В Одесі помер учасник АТО та відомий волонтер
Друзі збирали кошти для обстеження і лікування Малофєєва, лікарі робили все необхідне, але врятувати його не вдалося
В Одесі 21 лютого помер відомий учасник Революції гідності та Антитерористичної операції на Донбасі Володимир Малофеєв.
Про це в Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.
Під час боїв під Дебальцевим чоловік зазнав поранення.
«Пішов Володимир Павлович, людина-легенда, людина-принцип, людина-душа компанії! Нам не дано зрозуміти плани Всесвіту, і чому Господь забирає кращих, коли вони так потрібні родині, друзям і Україні», – написав Танцюра.
Малофєєв, відомий також як дядько Вова, нещодавно був доставлений до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України, де у нього діагностували важке захворювання.
«Він до останнього відмовлявся їхати до лікарні. Його доставили у важкому стані», – розповів волонтер.
Друзі збирали кошти для обстеження і лікування Малофєєва, лікарі робили все необхідне, але врятувати його не вдалося.
Нагадаємо, в районі Павлополя на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.