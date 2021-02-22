В Одесі помер учасник АТО та відомий волонтер

Малофєєва називали символом Одеського Майдану, він був активним учасником Революції Гідності

Друзі збирали кошти для обстеження і лікування Малофєєва, лікарі робили все необхідне, але врятувати його не вдалося

В Одесі 21 лютого помер відомий учасник Революції гідності та Антитерористичної операції на Донбасі Володимир Малофеєв.

Про це в Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.

Під час боїв під Дебальцевим чоловік зазнав поранення.

«Пішов Володимир Павлович, людина-легенда, людина-принцип, людина-душа компанії! Нам не дано зрозуміти плани Всесвіту, і чому Господь забирає кращих, коли вони так потрібні родині, друзям і Україні», – написав Танцюра.

Малофєєв, відомий також як дядько Вова, нещодавно був доставлений до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України, де у нього діагностували важке захворювання.

«Він до останнього відмовлявся їхати до лікарні. Його доставили у важкому стані», – розповів волонтер.

Друзі збирали кошти для обстеження і лікування Малофєєва, лікарі робили все необхідне, але врятувати його не вдалося.

Малофєєва називали символом Одеського Майдану, він був активним учасником Революції гідності, учасником боїв під Дебальцевим, де зазнав важкого поранення. До останніх днів Малофєєв займався військово-патріотичним навчанням дітей та молоді, був наставником у військово-патріотичній грі «Сокіл Джура», де навчав молодь військовій справі.

Нагадаємо, в районі Павлополя на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.