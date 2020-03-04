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    Одеські скелелази стали переможцями та призерами чемпіонату України

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    Одеські скелелази стали переможцями та призерами чемпіонату України

    Чемпіонат проводився серед студентів

    З 27 по 29 лютого 2020 року в Кременчуці відбулися змагання чемпіонату України зі скелелазіння серед студентів (швидкість, складність, багатоборство).

    У змаганнях взяли участь 78 спортсменів (44 чоловіки і 34 жінки) з 8 областей України.

    Одесу на змаганнях представляли вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №12.

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    Одеські скелелази стали переможцями та призерами чемпіонату України
    Одеські скелелази стали переможцями та призерами чемпіонату України
    Одеські скелелази стали переможцями та призерами чемпіонату України

    За підсумками змагань у загальнокомандному заліку юні одесити посіли другі місця у всіх трьох дисциплінах, а також стали переможцями і призерами в особистому заліку, зокрема:

    • Софія Гладка - 1 місце (багатоборство), 1 місце (швидкість), 2 місце (складність);
    • Костянтин Павленко - 1 місце (швидкість), 2 місце (багатоборство);
    • Олексій Кринецький - 2 місце (швидкість), 3 місце (багатоборство).

    Переможці й призери були нагороджені медалями та грамотами.

    багатоборство одесити скелелазіння
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