Одеські скелелази стали переможцями та призерами чемпіонату України



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Чемпіонат проводився серед студентів

З 27 по 29 лютого 2020 року в Кременчуці відбулися змагання чемпіонату України зі скелелазіння серед студентів (швидкість, складність, багатоборство).

У змаганнях взяли участь 78 спортсменів (44 чоловіки і 34 жінки) з 8 областей України.

Одесу на змаганнях представляли вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №12.

За підсумками змагань у загальнокомандному заліку юні одесити посіли другі місця у всіх трьох дисциплінах, а також стали переможцями і призерами в особистому заліку, зокрема:

Софія Гладка - 1 місце (багатоборство), 1 місце (швидкість), 2 місце (складність);

Костянтин Павленко - 1 місце (швидкість), 2 місце (багатоборство);

Олексій Кринецький - 2 місце (швидкість), 3 місце (багатоборство).

Переможці й призери були нагороджені медалями та грамотами.