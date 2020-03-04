Одеські скелелази стали переможцями та призерами чемпіонату України
Чемпіонат проводився серед студентів
З 27 по 29 лютого 2020 року в Кременчуці відбулися змагання чемпіонату України зі скелелазіння серед студентів (швидкість, складність, багатоборство).
У змаганнях взяли участь 78 спортсменів (44 чоловіки і 34 жінки) з 8 областей України.
Одесу на змаганнях представляли вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №12.
За підсумками змагань у загальнокомандному заліку юні одесити посіли другі місця у всіх трьох дисциплінах, а також стали переможцями і призерами в особистому заліку, зокрема:
- Софія Гладка - 1 місце (багатоборство), 1 місце (швидкість), 2 місце (складність);
- Костянтин Павленко - 1 місце (швидкість), 2 місце (багатоборство);
- Олексій Кринецький - 2 місце (швидкість), 3 місце (багатоборство).
Переможці й призери були нагороджені медалями та грамотами.