Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
У Будинку клоунів експонується арт-проєкт одеського фотохудожника Сергія Гуменюка «Коmediada». Вхід - вільний
В одеському Будинку клоунів відбулося відкриття арт-проєкту фотохудожника Сергія Гуменюка «Коmediada».
На творчій виставці представлений новий цикл фотознімків, героями якого стали клоуни.
«Цей проєкт присвячений людям, за яскравою веселою маскою яких ховаються творчі натури з сильним характером, а за видимою простотою стоять роки копіткої фізичної і інтелектуальної праці», - зазначив Сергій Гуменюк.
Відкриття виставки розпочалося з імпровізації клоунів.
«Нас зацікавила незвичайна виставка з неповторними роботами Сергія Гуменюка, який відобразив життя клоунів», - зазначив народний артист України Георгій Делієв.
В експозицію увійшли фактурні портрети, жанрові сцени і фрагменти номерів, зафіксовані автором протягом семи років під час проведення Міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада». Фотографії виконані за технологією ціанотипії на акварельному папері і тоновані.
На думку автора, альтернативні методи друку в силу складності процесу і неможливості точного повторення роблять кожну роботу унікальною.
На презентації арт-проєкту артисти театру «Маски» показали веселі номери і імпровізації.
Час роботи виставки - з 12:00 до 17:00 (вихідний - неділя).
Вхід - вільний.