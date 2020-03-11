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    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам

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    <span>Сергій Гуменюк</span> - Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
    Сергій Гуменюк

    У Будинку клоунів експонується арт-проєкт одеського фотохудожника Сергія Гуменюка «Коmediada». Вхід - вільний

    В одеському Будинку клоунів відбулося відкриття арт-проєкту фотохудожника Сергія Гуменюка «Коmediada».

    На творчій виставці представлений новий цикл фотознімків, героями якого стали клоуни.

    «Цей проєкт присвячений людям, за яскравою веселою маскою яких ховаються творчі натури з сильним характером, а за видимою простотою стоять роки копіткої фізичної і інтелектуальної праці», - зазначив Сергій Гуменюк.

    Відкриття виставки розпочалося з імпровізації клоунів.

    «Нас зацікавила незвичайна виставка з неповторними роботами Сергія Гуменюка, який відобразив життя клоунів», - зазначив народний артист України Георгій Делієв.

    В експозицію увійшли фактурні портрети, жанрові сцени і фрагменти номерів, зафіксовані автором протягом семи років під час проведення Міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада». Фотографії виконані за технологією ціанотипії на акварельному папері і тоновані.

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    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам
    Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам

    На думку автора, альтернативні методи друку в силу складності процесу і неможливості точного повторення роблять кожну роботу унікальною.

    На презентації арт-проєкту артисти театру «Маски» показали веселі номери і імпровізації.

    Час роботи виставки - з 12:00 до 17:00 (вихідний - неділя).

    Вхід - вільний.

    Сергій Гуменюк - фотохудожник, журналіст, голова правління Одеської фотографічної асоціації (ОФА), член Міжнародної федерації фотомистецтва (FIAP), заслужений діяч мистецтв України.
    Одеса виставка артист
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