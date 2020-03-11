Одеський фотохудожник представив виставку, присвячену клоунам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Гуменюк

У Будинку клоунів експонується арт-проєкт одеського фотохудожника Сергія Гуменюка «Коmediada». Вхід - вільний

В одеському Будинку клоунів відбулося відкриття арт-проєкту фотохудожника Сергія Гуменюка «Коmediada».

На творчій виставці представлений новий цикл фотознімків, героями якого стали клоуни.

«Цей проєкт присвячений людям, за яскравою веселою маскою яких ховаються творчі натури з сильним характером, а за видимою простотою стоять роки копіткої фізичної і інтелектуальної праці», - зазначив Сергій Гуменюк.

Відкриття виставки розпочалося з імпровізації клоунів.

«Нас зацікавила незвичайна виставка з неповторними роботами Сергія Гуменюка, який відобразив життя клоунів», - зазначив народний артист України Георгій Делієв.

В експозицію увійшли фактурні портрети, жанрові сцени і фрагменти номерів, зафіксовані автором протягом семи років під час проведення Міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада». Фотографії виконані за технологією ціанотипії на акварельному папері і тоновані.

На думку автора, альтернативні методи друку в силу складності процесу і неможливості точного повторення роблять кожну роботу унікальною.

На презентації арт-проєкту артисти театру «Маски» показали веселі номери і імпровізації.

Час роботи виставки - з 12:00 до 17:00 (вихідний - неділя).

Вхід - вільний.

Сергій Гуменюк - фотохудожник, журналіст, голова правління Одеської фотографічної асоціації (ОФА), член Міжнародної федерації фотомистецтва (FIAP), заслужений діяч мистецтв України.