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    Одеський фунікулер закривають на плановий ремонт

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    Одеський фунікулер закривають на плановий ремонт

    Експлуатація Одеського фунікулера припинена до квітня 2020 року

    Одна з популярних міських пам'яток буде закрита вже на наступному тижні. Про це повідомляє сайт міської влади.

    20 січня 2020 року у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт буде тимчасово призупинено роботу Одеського фунікулера.


     
    Відновити роботу обіцяють 31 березня 2020 року. Ця дата є орієнтовною.

    Нагадаємо, що фунікулер з'єднує Приморську вулицю і Приморський бульвар і дає можливість швидко піднятися з морвокзалу, минаючи Потьомкінські сходи.

    Одеса ремонт фунікулер
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