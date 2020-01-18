Одеський фунікулер закривають на плановий ремонт



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Експлуатація Одеського фунікулера припинена до квітня 2020 року

Одна з популярних міських пам'яток буде закрита вже на наступному тижні. Про це повідомляє сайт міської влади.

20 січня 2020 року у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт буде тимчасово призупинено роботу Одеського фунікулера.





Відновити роботу обіцяють 31 березня 2020 року. Ця дата є орієнтовною.

Нагадаємо, що фунікулер з'єднує Приморську вулицю і Приморський бульвар і дає можливість швидко піднятися з морвокзалу, минаючи Потьомкінські сходи.