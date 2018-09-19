Одеський політехнічний університет відзначив 100-річний ювілей



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В Одеському національному політехнічному університеті відбулися урочистості з нагоди 100-річчя від дня заснування

За вагомий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної освіти та підготовку висококваліфікованих інженерних кадрів нагороджено провідних викладачів освітнього закладу. Почесні грамоти ОДА вручив заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин.

«Досягнення величезного колективу науковців та студентів викликають повагу. Ви — приклад невпинного розвитку та вдосконалення. Бажаю процвітання та нових інтелектуальних здобутків!» — привітав присутніх заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин.

За високий професіоналізм трудовий колектив нагороджено почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Зазначимо, Одеський національний політехнічний університет засновано 18 вересня 1918 року.