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Нічний обстріл Одеси: Повітряні сили показали, як відбивали атаку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічний обстріл Одеси: Повітряні сили показали, як відбивали атаку (відео)
фото ілюстративне

Окупанти застосували дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр»

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як підрозділи протиповітряної оборони відбивали нічну ракетно-дронову атаку російських військ на Одеську область, у ніч на 14 серпня.

«Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони уночі 14 серпня 2023 року на Одещині! Працює український С-300 та німецький Gepard», – зазначив Олещук у Telegram.

Нагадаємо, уночі 14 серпня в Україні кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу атаки ракет і дронів.

Під час однієї з тривог в Одесі пролунала серія вибухів. Окупанти тричі атакували Одещину, застосували для цього дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет Fozzy. Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.

Теги: обстріл відео тривога Одеса системи ППО

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