Ошукали людей на понад $200 тисяч: на Одещині затримано організаторів фінансової піраміди

Зловмисники можуть отримати позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна

Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade». Зловмисники переконували громадян вкладати гроші у їхню компанію, обіцяючи великі прибутки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області.

Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

«Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки. Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зловмисники розповідали неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Також на початку втягнення людей у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

Поліцейські встановили, що протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад $200 тис.

Наразі затримано троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

До слова, криптовалютна біржа Bybit зазнала масштабного хакерського нападу, у результаті якого з її гаманця Ethereum було викрадено майже $1,5 млрд.