Безкоштовне житло у Польщі: хто з українців може отримати

Біженці, які мешкають у центрах колективного розміщення, можуть отримати гроші на оренду власного житла на пів року

Українці, які втекли від війни до Польщі, можуть отримати фінансову допомогу на оренду квартири. Завдяки загальнонаціональній програмі «Разом до незалежності», біженці, які мешкають у центрах колективного розміщення, можуть отримати гроші на оренду власного житла терміном на шість місяців.

Програма розрахована на людей, які досі живуть у центрах тимчасового розміщення через відсутність фінансових можливостей орендувати житло. У першу чергу допомогу отримають:

Багатодітні родини;

Матері з дітьми (особливо, якщо чоловік воює або працює в Україні);

Пенсіонери та люди з інвалідністю;

Сім’ї з дітьми-інвалідами.

За словами Вікторії Захарової, представниці фонду «Сила єдності», який реалізує програму в Люблінському воєводстві, підтримка потрібна, оскільки інтеграція в Польщі часто ускладнюється мовним бар’єром та браком фінансових ресурсів.

«Ці люди часто не можуть знайти роботу через мовний бар’єр. Крім того, вони не мають можливості накопичити кошти на житло, адже навіть найдешевші квартири їм не по кишені», – наголошує Захарова.

Окрім грошей на оренду квартири, біженцям також допомагають із пошуком роботи. Програма покликана не лише забезпечити українців житлом, а й сприяти їхній фінансовій незалежності.

Проєкт «Разом до незалежності» фінансується за підтримки Європейської комісії та координується Міністерством внутрішніх справ Польщі у співпраці з неурядовими організаціями.

До слова, політична партія «Конфедерація» подала до Сейму законопроєкт, який пропонує скасувати право на безкоштовну медичну допомогу для українських біженців, які не сплачують страхові внески.

Нагадаємо, з 2025 року українці, які планують подорожі до країн Європейського Союзу, повинні будуть отримати спеціальний дозвіл – ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей). Оформлення дозволу ETIAS коштуватиме 7 євро (приблизно 307 гривень за поточним курсом). Дозвіл буде дійсним протягом трьох років або до завершення терміну дії вашого закордонного паспорта