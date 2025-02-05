Поліція викрила чорних рієлторів, які привласнювали квартири у Києві

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до шахрайської схеми

Після переоформлення усіх документів та продажу квартир, реальні власники опинялися просто на вулиці

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Київської області спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва встановили трьох ділків, причетних до заволодіння квартирами людей похилого віку, осіб, що мали фінансові труднощі або вели асоціальний спосіб життя. Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що організував оборудку з нерухомістю 47-річний мешканець столиці, підсудний за аналогічний злочин. Як спільників він залучив ще декількох осіб. Фігуранти входили в довіру до потерпілих, робили ремонти в їхніх квартирах, а після – продавали нерухомість.

«До прикладу, у жовтні 2022 року зловмисники увійшли в довіру до 37-річної жінки, яка отримала квартиру у спадок від матері. Вже через місяць потерпілу змусили підписати довіреність на продаж нерухомості, а ще за два тижні фігуранти продали квартиру за 2 млн грн, залишивши жінку без даху над головою», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці навели інший епізод, у якому, щоб заволодіти квартирою, одна з фігуранток у квітні 2023 року одружилася з майбутньою жертвою. Вже в січні 2024 разом зі спільниками примусила чоловіка оформити іпотеку на житло. Після цього квартиру виставили на продаж та перепродали, а потерпілого фактично викинули на вулицю.

фото: Національна поліція України

«Під час проведенні обшуків, за однією з адрес, правоохоронці виявили мешканця Львова, якого зловмисники перевезли до столиці. Він не мав близьких родичів і вів антисоціальний стиль життя, через що, маючи квартиру у Львові, став для аферистів потенційною жертвою», – повідомили правоохоронці.

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В рамках досудового розслідування поліцейські вилучили понад 420 оригіналів та копій документів, серед яких довіреності, заповіти, договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості та іншу документацію, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи фото: Національна поліція України

В рамках досудового розслідування поліцейські вилучили понад 420 оригіналів та копій документів, серед яких довіреності, заповіти, договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості та іншу документацію, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів організатору квартирної оборудки та двом його спільникам слідчі повідомили підозри за ч. 4 та 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до шахрайської схеми.

Нагадаємо, в Україні масово розповсюджують фальшиві долари. Їх можна купити в Інтернеті за лічені хвилини. Шахраї навіть відкривають «обмінники», які ззовні схожі на звичайні пункти обміну, але насправді розповсюджують лише фальшиву валюту. До існування анонімних Telegram-каналів фальшивки розповсюджували через Darknet. Щоб потрапити у «магазин», треба було завантажити спеціальний браузер, дізнатись адресу магазину тощо. Зараз же процес купівлі підробок максимально спростили. У Telegram працюють сотні українських «онлайн-магазинів», які масово розповсюджують фальшиві долари.