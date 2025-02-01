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Шахраї, назвавшись військовими 80-ї бригади, ошукали волонтерку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Шахраї, назвавшись військовими 80-ї бригади, ошукали волонтерку
Діана Андрусів звернулася до Тетяни Грізи з проханням зібрати гроші на допомогу 80-й бригаді
фото з відкритих джерел

Волонтерка Тетяна Гріза зареєструвала в поліції заяву про привласнення шахраями 112 тис. грн

Молода дівчина представилася військовослужбовицею 80-ї Галицької бригади, що базується у Львові, і разом зі спільником привласнила гроші, зібрані на її прохання волонтеркою для ЗСУ. Шахрайство викрив командир п’ятої роти 80-ї ОДШБр Андрій Сушко, пише zaxid.net. 

У листопаді дівчина під іменем Діана Андрусів звернулася до волонтерки Тетяни Грізи і представилася військовослужбовицею 2-го батальйону 5-ї роти 80-ОДШБр. Вона просила допомогти з грошима на придбання РЕБ.

Шахраї, назвавшись військовими 80-ї бригади, ошукали волонтерку фото 1

Волонтерка зібрала 112,5 тис. грн і, на прохання Діани Андрусів, переказала їх на картку Данила Машівського, який згодом виклав буцімто звіт про купівлю обладнання, хоча на фото була не квитанція про оплату покупки, а лише виставлений до оплати рахунок. Після цього Діана Андрусів знову звернулася до Тетяни Грізи з проханням зібрати гроші на допомогу 80-й бригаді.

Шахраї, назвавшись військовими 80-ї бригади, ошукали волонтерку фото 2

«Коли я вирішила організувати збори, я керувалася тим, що вона (Діана Андрусів, – ред.) є племінницею чоловіка моєї хорошої знайомої. Це автоматично викликало довіру, і жодних підозр у мене не виникало», – розповіла на своїй сторінці волонтерка.

Дописи волонтерки про збори допомоги на п’яту роту побачили військовослужбовці цієї роти, які повідомили своєму командиру Андрієві Сушку.

Шахраї, назвавшись військовими 80-ї бригади, ошукали волонтерку фото 3

«Оскільки не було відомо, шо це за збір, розпитався у своїх, чи може хтось просив такий збір зробити. Виявилося, що ні, такої волонтерки ніхто не знає, такий збір ніхто нікого не просив робити, РЕБу такого ніхто не отримував», – розповів Андрій Сушко на своїй сторінці.

Шахраї, назвавшись військовими 80-ї бригади, ошукали волонтерку фото 4

Військові сконтактували з Тетяною Грізою, дізналися ім’я людини, які просили її відкрити збори, і з’ясували, що ані Діана Андрусів, ані Данило Машівський ніколи не мали нічого спільного з Галицькою бригадою. Коли ж волонтерка попросила в Діани Андрусів документи для підтвердження її причетності до військової служби, зокрема фото військового квитка, та обурилася, що «на неї накинулися з усіх сторін за одну помилку», і зникла зі зв’язку.

Шахраї, назвавшись військовими 80-ї бригади, ошукали волонтерку фото 5

Андрій Сушко розповів, що з ним на зв’язок виходила мати Діани Андрусів.

Шахраї, назвавшись військовими 80-ї бригади, ошукали волонтерку фото 6

«Пройшло пару днів і мені написала мама Діани, Людмила Комарницька. Вона вибачалася за доньку, розповідала про якісь «благі наміри Діани» і запропонувала віддати кошти, щоб якось улагодити ситуацію, уникнувши розголосу і кримінальної справи. Але зрозумівши, шо такі пропозиції не працюють, бо справа не тільки в грошах, а й у використанні чужого імені (як і моєї роти зокрема, так і бригади загалом), почала завуальовано погрожувати мені і бригаді, опісля чого я завершив ту безтолкову розмову», – розповів Андрій Сушко.

Тетяна Гріза, за її словами, зареєструвала в поліції заяву про привласнення шахраями 112 тис. грн, а гроші, що їй вдалося назбирати під час другого збору – 61 тис. грн, переказала на офіційний рахунок 80-ї ОДШБр, що підтвердив Андрій Сушко.

Тетяна Гріза також виклала фото Діани Андрусів і Данила Машівського та фото, що Діана Андрусів назвала звітом за придбаний РЕБ.

У рахунку до оплати зазначено, що товар продає ФОП Володимир Московських, зареєстрований в Херсонській області. За даними сервісу YouControl, ФОП з такими даними зареєстрований лише три місяці. Окрім того, є інформація про те, що автомобіль людини з такими ж даними перебуває в заставі одного з банків на Львівщині.

Людина на ім’я Данило Машівський зареєстрована як ФОП в селі Кожичі Яворівського району Львівщини чотири місяці тому. Діана Андрусів, імовірно, є львів’янкою.

До слова, правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за військових і збирали кошти нібито на потреби українських воїнів. Слідство встановило, що троє фігурантів були мешканцями Черкащини. Зловмисники створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які ошукали людей на понад 9,5 млн грн.

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Теги: автомобіль документи слідство гроші шахрайство

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