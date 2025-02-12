Крупі набридло сидіти у СІЗО. Адвокати запропонували суду угоду

Підозрювана Тетяна Крупа (на фото друга справа) перебуває у СІЗО з 7 жовтня 2024 року

За підозрювану голову МСЕК Хмельниччини внесено 7 млн грн застави, але цього недостатньо, щоб вийти на волю

Адвокати підозрюваної у незаконному збагаченні головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи наполягали на її звільненні з СІЗО та різкому зменшенні застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію судового засідання.

Сторона захисту просила апеляційну палату Вищого антикорупційного суду застосувати до їхньої клієнтки цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Також Крупа готова орендувати квартиру (для відбування домашнього арешту) поблизу будівлі Національного антикорупційного бюро, «щоб за першою вимогою прибувати на виклики детектива чи суду».

Якщо суд змінить міру запобіжного заходу, Крупа не проти, щоб 7 млн грн застави, яку за неї внесли члени родини, було перераховано на потреби Збройних сил України, сказано в апеляційній скарзі захисників.

«Без належних умов утримання, без прогулянок, без нормальних умов харчування та лікування стан здоров’я нашої підзахисної може суттєво погіршитися, до того ж дуже різко», – попередила Феміду адвокат Роксолана Лукінчук.

За її словами, члени родини Крупи вживають заходи щодо продажу активів, які не перебувають під арештом, а виручені кошти внести як заставу для підозрюваної. При цьому ці спроби є безуспішними начебто через низьку вартість майна.

Інший адвокат Тарас Пошиванюк заявив, що сім’я Крупи продає низку автомобілів, зокрема Porsche Cayenne, 2019 року випуску (у 2020 році автівку за 2,5 млн грн купив чоловік голови МСЕК), Audi Q7 (імовірно, йдеться про машину, 2016 року випуску вартістю 1,1 млн грн, якою володіє син підозрюваної).

«У зв’язку із суспільним резонансом ніхто (з потенційних покупців, – «Главком») не хоче дивитися у бік цих автомобілів», – зауважив захисник.

Також Пошиванюк визнав: (якщо би суд і змінив запобіжний захід Крупі на цілодобовий домашній арешт – «Главком»), нині не просто підозрюваній орендувати житло поблизу НАБУ, оскільки існує значний суспільний резонанс. У відповідь головуючий суддя Дмитро Михайленко запропонував адвокату здати свою квартиру для Крупи.

«Я не живу біля НАБУ», – відповів Тарас Пошиванюк і додав, що Тетяна Крупа, у разі зміни запобіжного заходу, зможе перебувати у власній квартирі в Хмельницькому, де було виявлено купу готівки минулої осені.

Разом із тим, у суді прокурор повідомив, що невістка підозрюваної Катерина Крупа встигла реалізувати автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 E, 2024 року випуску. А син голови МСЕК Олександр Крупа продав корпоративні права двох компаній.

У підсумку апеляційна палата не задовольнила скаргу адвокатів Крупи і залишила без змін ухвалу Вищого антикорупційного суду стосовно утримання підозрюваної під вартою.

Нагадаємо, що, починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів.

Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Крім того, у помешканні підозрюваної, а також у квартирі її сина, ексочільника обласного Пенсійного фонду було знайдено низку медичної документації осіб, котрі збиралися оформити групу інвалідності або йшли на переогляд МСЕК.