Шахрайство на $20 млрд у фонді Байдена: ФБР розслідує резонансну справу

ФБР розслідує заяви про шахрайство з грантовим фондом Байдена

ФБР з'ясовує обставини резонансної справи про виділення грантів на $20 млрд Фондом скорочення викидів парникових газів, започаткованому колишнім президентом США Джо Байденом відповідно до закону про клімат 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Washington Post.

Washington Post з посиланням на обізнані джерела пише, що агенти ФБР цього тижня допитали у цій справі співробітників Агентства з охорони довкілля (EPA). Призначений поточним американським президентом Дональдом Трампом адміністратор EPA Лі Зелдін публічно заявив, що гроші було виділено без особливого контролю, і агентство спробує повернути їх.

У публікації наголошується, що у зв'язку із цією справою «один досвідчений прокурор США вже подав у відставку». Йдеться про гранти в розмірі $20 млрд у рамках Фонду скорочення викидів парникових газів, програми, заснованої в підписаному Джо Байденом законі про клімат 2022 року. Фонд прагнув залучити державні та приватні кошти для інвестування в технології чистої енергії, такі як сонячні батареї, теплові насоси тощо, зокрема через громадських кредиторів у регіонах з низьким рівнем доходу. Призначений Трампом особи у EPA публічно стверджували, що гроші були виділені без нагляду, і заявили, що агентство спробує «вибити гроші» з Citibank, якому було доручено виплату коштів.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що позбавляє колишнього президента Джо Байдена доступу до секретної інформації. Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

До слова, каліфорнійська Агенція креативних митців (Creative Artists Agency, CAA) з офісом у Лос-Анджелесі оголосила про підписання контракту з колишнім президентом США Джо Байденом.

Зазначається, це перша публічна згадка про ексгосподаря Білого дому після того, як він залишив посаду два тижні тому. Байден не розповідав, чим планує займатися по завершенні своєї 50-річної політичної кар'єри.