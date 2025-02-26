Шахраї намагалися отримати у спадок квартиру померлої киянки вартістю понад 2,7 млн грн

Власницею квартири на проспекті Повітряних Сил була 51-річна самотня киянка, яка не мала спадкоємців

Троє киян за заздалегідь продуманим планом оформили фіктивний шлюб 20-річної давності із померлою задля отримання права на спадщину

У Києві слідчі викрили шахрайську схему заволодіння трикімнатною квартирою в Солом’янському районі вартістю понад 2,7 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як з’ясували правоохоронці, власницею квартири на проспекті Повітряних Сил була 51-річна самотня киянка, яка не мала спадкоємців. Після її смерті у 2023 році належне їй нерухоме майно мало б перейти до комунальної власності як відумерла спадщина.

Втім, незаконно ним заволодіти вирішили двоє місцевих мешканців, віком 34 та 56 років. Фігуранти залучили до незаконної оборудки 55-річного знаймого, який надав свої документи для оформлення фіктивного шлюбу з покійною для реалізації їх злочинного наміру.

«На підставі цих документів ділки виготовили підроблене свідоцтво про шлюб, датоване 1998 роком і нібито укладене на території Росії», – повідомили правоохоронці.

Далі, за словами представників поліції, «вдівець» із фальшивими документами зареєстрував на себе право власності на квартиру, після чого продав нерухомість, спричинивши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму понад 2,7 млн грн. Правоохоронці затримали зловмисників одразу після укладання угоди купівлі-продажу.

Трьом чоловікам слідчі Солом’янського управління поліції повідомили про підозру у вчиненні злочину, за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. За рішенням суду їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі також вирішується питання щодо арешту квартири, щоб запобігти її повторному продажу.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.