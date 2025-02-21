Російська влада закрила понад 160 лікарень, аби зекономити гроші на війну

Попри заклики диктатора РФ Путіна до підвищення народжуваності, у 2024 році закрили значну кількість медичних установ

У 2024 році російська влада продовжила так звану «оптимізацію» системи охорони здоров’я через різке скорочення фінансування, водночас значна частина державного бюджету РФ спрямовується на армію та війну. Про це повідомляє The Moscow Times.

За підсумками року, в різних регіонах РФ ліквідували не менше 160 медичних установ, включаючи лікарні, поліклініки, медпункти, диспансери тощо.

Зауважується, що темпи закриття медичних установ різко зросли: якщо у 2021-2023 роках у Росії закрили 88 лікарень, то лише у 2024 році ліквідовано більше ніж 160 медзакладів, що в пʼять разів більше, ніж за попередні роки. Найбільше скорочень торкнулися сільських медустанов, зокрема, влада РФ закрила 25 районних і міжрайонних лікарень, що обслуговували сотні осіб у малих населених пунктах.

Поряд з ліквідацією лікарень, також закрили 18 пологових будинків, десять дитячих клінік, зокрема чотири з яких – у Калінінградській області РФ, включаючи відділення дитячої хірургії та МРТ. Також ліквідовано кілька медзакладів у Московській області, Дагестані та Кемеровській області. У Кемерово закрили дві міські лікарні, психоневрологічний диспансер, а також кілька стоматологічних клінік.

Попри заклики диктатора РФ Володимира Путіна до підвищення народжуваності, у 2024 році закрили значну кількість медичних установ, зокрема 18 пологових і перинатальних центрів, що різко контрастує з декларованими урядовими планами.

У Кемеровській області, за словами місцевих посадовців, також розпочали ліквідацію поліклінік, розташованих на перших поверхах житлових будинків. Оскільки точна кількість таких медустанов не відома, це не включено у загальний облік закритих закладів.

У Дагестані ліквідували велику кількість багатопрофільних лікарень: закрито чотири центральні районні лікарні, кілька дільничих лікарень та сільських медпунктів. Для деяких сіл це стало причиною того, що мешканцям доводиться їхати до найближчої лікарні за 20-30 км.

До слова, за підсумками Федеральної служби з контролю за алкогольним ринком РФ, за 2024 рік роздрібний продаж алкоголю оновив історичний максимум. У деяких республіках алкоголізм поглинає цілі сімʼї, про що повідомляє «Сибір.Реалії».

Зазначається, що з 2000 року обсяги продажу міцного алкоголю падали, люди відмовлялися від нього. Але купувати більше спиртного росіяни знову стали у 2020 році на тлі пандемії коронавірусу. Вже 2022 року росіяни почали купувати ще більше алкоголю – його споживання за підрахунками зросло на 7,5%, однак 2024 – «побив усі рекорди».

Також в Росії фіксують рекордні крадіжки у магазинах. Кількість крадіжок у російських супермаркетах у 2022 році зросла приблизно на 18-20% і ця цифра може подвоїтись до кінця поточного року. Згідно з оцінкою NTechLab, середня вартість вкрадених товарів за один раз складала близько 1500 рублів (приблизно 670 грн за курсом НБУ). Найчастіше росіяни в магазинах крадуть продукти харчування, такі як алкоголь, делікатесні сири та м'ясні вироби. Але також не гребують одягом відомих брендів, парфумерією, преміальною косметикою, кондитерськими виробами, кавою, взуття та невеликими спортивними аксесуарами. При цьому крадіжки найчастіше відбуваються у невеликих населених пунктах.