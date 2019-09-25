Парамедик-2019: в Одесі пройшли Всеукраїнські змагання з надання домедичної допомоги



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В Одесі відбулися Всеукраїнські змагання з надання першої домедичної допомоги «Парамедик-2019»

21 вересня 2019 року в Одесі відбулися Всеукраїнські щорічні змагання з надання першої домедичної допомоги «Парамедик-2019». У змаганнях взяли участь 14 команд з Одеси, Києва, Дніпра, Черкас та інших міст України.

Мета заходу - популяризація безпечного способу життя та підвищення рівня навичок домедичної допомоги серед населення України.

Під час змагань навички та вміння в наданні невідкладної долікарської допомоги в різних ситуаціях демонстрували представники поліції, служб безпеки, рятувальних служб, комерційних фірм, водії санітарного транспорту і навіть домогосподарки. Міські медзаклади Одеси на конкурсі були представлені командою Центру первинної медико-санітарної допомоги №3, від закладів освіти брала участь команда одеської гімназії №1.

«Від нашого Центру в змаганні парамедиків брали участь два сімейних лікарі та дві медичні сестри. Це гарна можливість актуалізувати знання і вміння з надання першої домедичної допомоги. Наші фахівці пройшли навчання і готові за необхідності надати допомогу у врятуванні життя і здоров'я людей», - розповіла головна лікарка ЦПМСД №3 Олена Колоденко.

Кубок «Парамедик-2019» пройшов за підтримки: Навчального центру SAR, Центру спеціальної підготовки, Національної ради з охорони здоров'я і безпеки, департаментів охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації та Одеської міськради, Одеського

обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Центру здоров'я і комунікацій, санаторію «Біла Акація».