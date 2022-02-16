Перевірила лічильники: «контролерка» зухвало пограбувала одеситку в квартирі

Слідчо-оперативну група з'ясовує оставини зухвалого пограбування

В Одесі затримали жінку, яка обікрала незнайомку прямо у неї в квартирі. Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції в Одеській області.

До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її обікрали просто у неї вдома. Вона розповіла, що впустила до квартири жінку, яка начебто перевіряє лічильники електроенергії. Згодом, коли «перевіряльниця» пішла, жінка звернула увагу на відсутність сумки з документами та банківськими картками.

«Патрульні опитали потерпілу та зафіксували прикмети порушниці. Обстежуючи прилеглу територію, інспектори виявили громадянку, схожу за описом. Побачивши охоронців порядку, вона кинула на землю сумку та помітно нервувала, спілкуючись із поліцейськими», – йдеться у повідомленні.

Для з'ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нещодавно, у Броварах на Київщині чоловік здав речі у ломбард та імітував пограбування, щоб уникнути покарання від батьків.

Також, у Києві поліцейські затримали таксиста, який підсипав наркотики у напій пасажирці, а потім пограбував її.

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